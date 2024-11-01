Arca de las Tres Llaves, o de Insaculación, de Campillo de Altobuey (Cuenca)  

El arca de Campillo se destinaba a la elección de los diversos cargos públicos municipales mediante el sistema de insaculación, es decir, servía para la elección de las personas que podían ser elegidas (por su hacienda, su fortuna, formación, etc.), cuyos nombres se hallaban depositados y escritos en un papel ubicado dentro de una bola de cera que era extraída por la mano de un niño de seis años. Aparte de servir para la elección, cumplía funciones de arca de caudales, y para evitar robos tenía las tres llaves y la abrían tres personas.