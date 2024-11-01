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La araña "Taczanowskia waska" aprendió a imitar el hongo Cordyceps que la infecta

Esta araña tiene la habilidad de imitar a un hongo del género "Cordyceps". ¿Por qué adoptó esta estrategia? Hablamos con el investigador que documentó este extraño comportamiento.

| etiquetas: araña , taczanowskia_waska , imitar , hongo , cordiceps
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2 comentarios
2 0 0 K 28 ciencia
Yorga77 #1 Yorga77
Animalito si lo tiene todo. :shit:


He cambiado el titulo por el clickbait.
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arturios #2 arturios
En resumen y no es por #teahorrounclick por que el artículo no es largo y es interesante, la araña se disfraza de "zombi" para que no se la coman otros predadores y engañar a sus víctimas.
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menéame