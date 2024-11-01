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La araña "Taczanowskia waska" aprendió a imitar el hongo Cordyceps que la infecta
Esta araña tiene la habilidad de imitar a un hongo del género "Cordyceps". ¿Por qué adoptó esta estrategia? Hablamos con el investigador que documentó este extraño comportamiento.
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#1
Yorga77
Animalito si lo tiene todo.
He cambiado el titulo por el clickbait.
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#2
arturios
En resumen y no es por
#teahorrounclick
por que el artículo no es largo y es interesante, la araña se disfraza de "zombi" para que no se la coman otros predadores y engañar a sus víctimas.
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He cambiado el titulo por el clickbait.