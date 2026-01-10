edición general
Aragón registra 12 casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica: tres víctimas ya acceden a la reparación

Uno de los asuntos que ha marcado la actualidad de esta semana ha sido el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española por el que la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales. Además, el pacto abre una segunda vía para las víctimas que deseen obtener reparación sin acudir directamente a la Iglesia.

"La iglesia asumirá el pago", y trasvasará el dinero que le da el estado, a las víctimas. Me parece a mi que eso más bien es, que las indemnizaciones las pagamos todos, vía impuestos.
Vaya, vaya.

Buenos sacerdotes muy y mucho cristianos que afirmaban que hacerse una paja te dejaban ciego, que usar un condón era pecado, que la canastilla y la limosna para los pobres, que la puridad...

Vaya, vaya con los grajos vive-del-cuento. ¿Quién iba a imaginarlo?
