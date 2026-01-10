Aragón registra 12 casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica: tres víctimas ya acceden a la reparación

Uno de los asuntos que ha marcado la actualidad de esta semana ha sido el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española por el que la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales. Además, el pacto abre una segunda vía para las víctimas que deseen obtener reparación sin acudir directamente a la Iglesia.