Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica

Aragón volverá a desempeñar un papel protagonista en el mapa energético nacional. Red Eléctrica (Grupo Redeia) impulsa la construcción de la nueva línea de alta tensión entre la subestación de Escatrón (Zaragoza) y las ubicadas en Els Aubals y La Secuita, ambas en la provincia de Tarragona, una infraestructura de 181 kilómetros y más de 200 millones de euros de inversión que permitirá transportar a Cataluña 3.000 MW.
Despues de apuntarse al balance fiscal de Madrid la producción energetica del resto de comunidades, reparte diciendo que es solidaria.
La misma solidaridad que las aportaciones de la conferencia episcopal a caritas.
Edit: Podemos continuar con otras entidades como puertos del estado, enresa, etc...
Cataluña esta produciendo en torno al 90% de lo que consume.
cadenaser.com/nacional/2022/08/05/el-mapa-de-la-electricidad-en-espana
Madrid aporta a la solidaridad regional el 75% del total y el triple que Cataluña
www.abc.es/economia/madrid-aporta-solidaridad-regional-total-triple-ca