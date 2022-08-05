Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica

Aragón volverá a desempeñar un papel protagonista en el mapa energético nacional. Red Eléctrica (Grupo Redeia) impulsa la construcción de la nueva línea de alta tensión entre la subestación de Escatrón (Zaragoza) y las ubicadas en Els Aubals y La Secuita, ambas en la provincia de Tarragona, una infraestructura de 181 kilómetros y más de 200 millones de euros de inversión que permitirá transportar a Cataluña 3.000 MW.