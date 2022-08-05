edición general
Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica

Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica

Aragón volverá a desempeñar un papel protagonista en el mapa energético nacional. Red Eléctrica (Grupo Redeia) impulsa la construcción de la nueva línea de alta tensión entre la subestación de Escatrón (Zaragoza) y las ubicadas en Els Aubals y La Secuita, ambas en la provincia de Tarragona, una infraestructura de 181 kilómetros y más de 200 millones de euros de inversión que permitirá transportar a Cataluña 3.000 MW.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Aragón recuerda que Cataluña fue parte de su territorio y sigue cuidando a sus súbditos :troll:
ipanies #3 ipanies
La electricidad de la red no se envía de ningún sitio a ningún sitio, partiendo de esa base, ya el resto... La noticia es que se va a crear un nuevo punto de mallado de la red, enhorabuena a todos.
comadrejo #5 comadrejo *
#4 Administra y fiscaliza casi toda la producción energetica nacional.
Despues de apuntarse al balance fiscal de Madrid la producción energetica del resto de comunidades, reparte diciendo que es solidaria. :troll:

La misma solidaridad que las aportaciones de la conferencia episcopal a caritas. :troll: :troll:

Edit: Podemos continuar con otras entidades como puertos del estado, enresa, etc...
comadrejo #2 comadrejo
La mayoría de la producción eléctrica de las ccaa que tienen superhavit va para Madrid, que no produce ni el 5% de lo que consume.
Cataluña esta produciendo en torno al 90% de lo que consume.

cadenaser.com/nacional/2022/08/05/el-mapa-de-la-electricidad-en-espana
alcama #4 alcama
#2

Madrid aporta a la solidaridad regional el 75% del total y el triple que Cataluña
www.abc.es/economia/madrid-aporta-solidaridad-regional-total-triple-ca
