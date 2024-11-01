Aragón 8F: elecciones en tiempos de macroproyectos y microizquierdas

Azcón llega a las elecciones autonómicas subido sobre la ola del anticatalanismo y del crecimiento económico. Su principal competidor no es el bloque progresista, sino un Vox que acaricia el segundo puesto. “No hay nada que hacer. Aragón se perdió en el 37” comenta entre la ironía y la resignación un veterano de los movimientos sociales zaragozanos. Y es que en efecto las elecciones pintan feas para las izquierdas en una comunidad que hasta hace poco se conocía entre politólogos y analistas electorales como el “Ohio español”, una referencia al
| etiquetas: aragón , 8f , izquierda , macroproyectos , microizquierdas , elecciones
Se ha empeñado no, son las izquierdas que hay, no dan para más.
Habrá que ir afiliándose a la CNT y que viva Durruti.
La prueba de que en esa tierra no pintamos una mierda es que tan apenas se oyen noticias de las elecciones regionales (aquí tampoco). Pero, todo bien. Vamos a votar centralismo vía Vox.
De la noticia:
Los gobiernos de Javier Lambán, muy parecidos en el fondo a los del PP, “pusieron una alfombra roja a la victoria de la derecha”. También en lo cultural. Lambán practicó un anticatalanismo militante que erosionó las posiciones conciliadoras del PSOE sanchista. Hay dudas de qué pasará con Alegría el día después de las elecciones. Quedarse a hacer oposición puede no estar entre sus planes.
Lo llevo diciendo desde que empezó todo este sarao: la izquierda se ha empeñado en hacer el gilipollas y es difícil estar más en el papel.