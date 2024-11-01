Aragón 8F: elecciones en tiempos de macroproyectos y microizquierdas

Azcón llega a las elecciones autonómicas subido sobre la ola del anticatalanismo y del crecimiento económico. Su principal competidor no es el bloque progresista, sino un Vox que acaricia el segundo puesto. “No hay nada que hacer. Aragón se perdió en el 37” comenta entre la ironía y la resignación un veterano de los movimientos sociales zaragozanos. Y es que en efecto las elecciones pintan feas para las izquierdas en una comunidad que hasta hace poco se conocía entre politólogos y analistas electorales como el “Ohio español”, una referencia al