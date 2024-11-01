edición general
Aragón 8F: elecciones en tiempos de macroproyectos y microizquierdas

Azcón llega a las elecciones autonómicas subido sobre la ola del anticatalanismo y del crecimiento económico. Su principal competidor no es el bloque progresista, sino un Vox que acaricia el segundo puesto. “No hay nada que hacer. Aragón se perdió en el 37” comenta entre la ironía y la resignación un veterano de los movimientos sociales zaragozanos. Y es que en efecto las elecciones pintan feas para las izquierdas en una comunidad que hasta hace poco se conocía entre politólogos y analistas electorales como el “Ohio español”, una referencia al

#5 soberao
"la izquierda se ha empeñado"
Se ha empeñado no, son las izquierdas que hay, no dan para más.
Habrá que ir afiliándose a la CNT y que viva Durruti.

cromax #1 cromax *
Yo sigo a lo mío.
La prueba de que en esa tierra no pintamos una mierda es que tan apenas se oyen noticias de las elecciones regionales (aquí tampoco). Pero, todo bien. Vamos a votar centralismo vía Vox.
De la noticia:
Los gobiernos de Javier Lambán, muy parecidos en el fondo a los del PP, “pusieron una alfombra roja a la victoria de la derecha”. También en lo cultural. Lambán practicó un anticatalanismo militante que erosionó las posiciones conciliadoras del PSOE sanchista. Hay dudas de qué pasará con Alegría el día después de las elecciones. Quedarse a hacer oposición puede no estar entre sus planes.

eltxoa #2 eltxoa
microizquierdas? Estos no pararán hasta que lleguen a las fentoizquierdas. :-)

cromax #3 cromax *
#2 Microizquierdas porque tenemos a Pueyo, que se presentó con Sumar, haciendo campaña contra Sumar con los de Chunta que tienen mucha gente colocada y no quieren perder la poltrona. A Podemos poniendo el último clavo en su ataud. A IU con el PCE en contra pero con lo más parecido a unas bases de apoyo...
Lo llevo diciendo desde que empezó todo este sarao: la izquierda se ha empeñado en hacer el gilipollas y es difícil estar más en el papel. :troll:

Olarcos #4 Olarcos
#3 Yo estuve viendo el debate el otro día y oyendo a la de Podemos y a la de Izquierda Unida hablando de nosotras... pues qué quieres que te diga... supongo que muchas aragonesas les votarán, porque ellas pueden.

Cyberbob #6 Cyberbob
#4 Si realmente les importara la inclusión, aprenderían lenguaje de signos o algo así. Pero insistir en hablar de “nosotras” todo el rato es más resultón y no requiere ningún esfuerzo.

Olarcos #8 Olarcos
#6 Exacto. Lo que no entienden (creo) es que ese tipo de lenguaje aparta a la gente del discurso. Por una parte lo distrae. Te quedas pensando en el nosotras y el resto de lo que dicen pasa a un segundo plano y por otro demuestra un grado de sectarismo muy fuerte. Entiendo que hablan para mantener a los que ya les votan, pero no para atraer a nadie más.

los subestimas.
#3 los subestimas.


