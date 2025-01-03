De arados a espadas: la historia de los Verdes alemanes

Hace cuarenta años surgió en Alemania el Partido Verde. Se definía como “ecopacifista”. Con los años aquella fuerza de diputados melenudos con jerseys de lana gruesa y de diputadas que amamantaban a sus bebés en el escaño del Bundestag en Bonn, se puso corbata y traje de Armani. Hoy es el más entusiasta partidario de la guerra y el rearme militar alemán. Una advertencia sobre la importancia de los factores de clase y del antiimperialismo para una política de izquierdas.