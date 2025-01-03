edición general
5 meneos
16 clics
De arados a espadas: la historia de los Verdes alemanes

De arados a espadas: la historia de los Verdes alemanes

Hace cuarenta años surgió en Alemania el Partido Verde. Se definía como “ecopacifista”. Con los años aquella fuerza de diputados melenudos con jerseys de lana gruesa y de diputadas que amamantaban a sus bebés en el escaño del Bundestag en Bonn, se puso corbata y traje de Armani. Hoy es el más entusiasta partidario de la guerra y el rearme militar alemán. Una advertencia sobre la importancia de los factores de clase y del antiimperialismo para una política de izquierdas.

| etiquetas: die grünen , los verdes , alemania , otan
5 0 0 K 62 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 62 actualidad
#1 soberao
Los verdes no tienen ideología por eso los ves luego en coaliciones con derechas y con izquierdas con total desvergüenza, lo mismo que los partidos de centro, pero al menos el "centro" se definen a sí mismos como más de derechas.
A la del partido verde alemán la vimos de viaje oficial a Siria para blanquear al terrorista del ISIS que es ahora el nuevo dictador del país.
es.euronews.com/2025/01/03/primera-visita-oficial-de-los-ministros-de-
0 K 13
SRAD #2 SRAD
El autor supone que semejante bandazo ideológico tuvo lugar exclusivamente por causas internas. No estoy de acuerdo: Alemania es un país ocupado, y desmontar un movimiento antimilitarista y contrario a la OTAN era de la máxima prioridad... para la OTAN.
0 K 11

menéame