Arabia Saudí y Pakistán, potencia nuclear, firman un pacto de defensa mutua

El pacto con un Pakistan dotado de armas nuclear podría cambiar el cálculo estratégico en la región. Aliadas de Washington, las del Golfo han tratado de estabilizar sus vínculos con Irán e Israel para resolver antiguos problemas de seguridad. Pero la guerra de Gaza ha trastornado la región y Qatar, estado del Golfo, ha sido objeto de ataques directos dos veces en un año, una por parte de Irán y otra por parte de Israel. El acuerdo saudí se produce meses después de que Pakistán librara un breve conflicto militar con su rival India en mayo.

4 comentarios
Gry
¿No se comprometió hace un tiempo Pakistán a defender a los saudíes con sus nukes?
Bifaz
Parece que Arabia saudita ya no confía en Israel...
YoSoyTuPadre
Saben que junto a los palestinos, los egipcios, los sirios, los libaneses, los jordanos, los iraquíes, los turcos y los kuwaitíes, están invadiendo territorio biblicamente israelí, por lo que antes o después tendrán que dárselo amablemente :shit:  media
Kuruñes3.0
A las ratas les gusta ir en comandita.
