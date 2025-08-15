"Aquí nos quedamos, no nos vamos": los vecinos de Valdeón se plantan frente al fuego que arrasa León

Unas 200 personas permanecen en Posada de Valdeón y sus pedanías negándose a abandonar sus casas pese al avance de un incendio que ya rodea la zona por varios frentes. “El pueblo es nuestra tierra y nuestra vida y lo vamos a defender hasta el final”, advierten. Los vecinos del Valle de Valdeón viven horas de máxima tensión. Mientras los incendios forestales asolan León “por los cuatro costados”, en Posada de Valdeón y las localidades cercanas los habitantes han tomado una decisión firme: resistir. “Aquí no viene nadie, sólo la Guardia Civil; es