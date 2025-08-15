edición general
"Aquí nos quedamos, no nos vamos": los vecinos de Valdeón se plantan frente al fuego que arrasa León

Unas 200 personas permanecen en Posada de Valdeón y sus pedanías negándose a abandonar sus casas pese al avance de un incendio que ya rodea la zona por varios frentes. “El pueblo es nuestra tierra y nuestra vida y lo vamos a defender hasta el final”, advierten. Los vecinos del Valle de Valdeón viven horas de máxima tensión. Mientras los incendios forestales asolan León “por los cuatro costados”, en Posada de Valdeón y las localidades cercanas los habitantes han tomado una decisión firme: resistir. “Aquí no viene nadie, sólo la Guardia Civil; es

wildseven23 #2 wildseven23
Entre el fuego y un ser humano, suele ganar el fuego... Entiendo su desesperación, y espero que no ocurra nada, pero creo que es mala idea.
enochmm #1 enochmm
Uf! No hacer caso a los protocolos de emergencia es jugarse la vida.
ContinuumST #5 ContinuumST
Parece que para estos señores debe valer menos la vida que los bienes materiales. Curioso.
makinavaja #3 makinavaja
Tranquilos, que seguro que aparece Feijoo con la manguera a ayudar.... :-D :-D :-D
