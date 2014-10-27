·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
176
clics
Aquel verano de los 80 que Bob Marley, Lou Reed y Los Ramones incendiaron España: "Lou Reed se dio de hostias con su equipo en el autobús por haberle traído aquí"
Nuestro país entró en la década de los 80 con sus conciertos en Madrid y Barcelona entre batallas campales, calles destrozadas y asaltos al escenario. Todos llevaban el sello del promotor Gay Mercader
|
etiquetas
:
cultura
,
música
#1
flyingclown
*
Lou Reed solía venir al país vasco de vacaciones a casa de los Ordorika
www.naiz.eus/es/2024/20241027/lou-reed-fernando-saunders-y-las-cuajada
orain.eus/es/cultura/musica/2014/10/27/disco-lou-reed-mila-esker--lou-
Lou Reed 'mila esker' (muchas gracias)
www.youtube.com/playlist?list=PLquMn5NpPy3CJJ1fuRV6OiJ50TFo8pV_W
1
K
20
#2
antesdarle
“Lou Reed era un hijo de puta, un amargado. Porque tener talento no implica no ser un hijo de puta.” Vamos que triunfó el amor
1
K
20
#3
Powertrip
#2
lo del talento es discutible. A mi siempre me ha parecido un tío sobrevalorado
0
K
9
#4
joseangel277
muro de pago
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
