Aquaservice despide a tres empleados tres días antes de una asamblea de trabajadores en Lleida

Lo único que querían era mostrar a la empresa, Aquaservice, su descontento ante las horas extras no remuneradas y los cambios de turno sin apenas previo aviso. Unas conversaciones previas con algunos compañeros ante la idea de convocar una asamblea de trabajadores fueron suficientes para que la compañía despidiera de un día para otro a tres de ellos. Pelearán por su readmisión en los tribunales después de rechazar la indemnización por despido improcedente que les han ofrecido en la fase de mediación.

frg
Menuda mierda empresa. Hace no mucho tuve un incidende con uno que intentaba captar a "clientes" haciendo puerta a puerta en mi portal plagado de gente mayor. Lo expulsé del portal para que dejara en paz a los vecinos y al tipo le faltó sólo amenazarme entre todo el aluvión de excusas que profería.
Tiranoc
Falta bastante historia, me queda la sensación de solo leer la parte interesada de los despedidos. Supongo que el asunto principal ha sido querer establecer un enlace sindical en contra del criterio de la empresa ya que reclamar horas extras impagadas o lo que sea, no necesita de una acción colectiva.

No se qué les habrá propuesto su abogada pero por lo que he leído, la empresa les ha ofrecido la indemnización por despido improcedente. Yo personalmente lo hubiera aceptado y a otra cosa mariposa, que hasta la fecha han sabido vivir sin necesidad de trabajar para esta empresa.
frg
#1 A mi no me pareve que falte nada. Los han despedido por intentar organizarse y mejorar sus condiciones laborales.
TipejoGuti
#1 Que dise loco, multaca gorda por atentar contra los derechos de los trabajadores. No es un despido, es una acción que busca desarticular la organización de trabajadores y a eso habría que responder tanto desde los sindicatos y organizaciones como desde sus propios clientes, anulando contratos.
Curiosamente los mismos que dicen que no tiene que haber salario mínimos ni convenios colectivos miran para otro lado cuando el poder de las empresas se muestra tal cual.
Black_Txipiron
#1 el improcedente es el mínimo que te va a conceder el juzgado y la empresa lo sabe, está claro que van a por el nulo + salarios de tramitación.
