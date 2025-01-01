Aquaservice despide a tres empleados tres días antes de una asamblea de trabajadores en Lleida

Lo único que querían era mostrar a la empresa, Aquaservice, su descontento ante las horas extras no remuneradas y los cambios de turno sin apenas previo aviso. Unas conversaciones previas con algunos compañeros ante la idea de convocar una asamblea de trabajadores fueron suficientes para que la compañía despidiera de un día para otro a tres de ellos. Pelearán por su readmisión en los tribunales después de rechazar la indemnización por despido improcedente que les han ofrecido en la fase de mediación.