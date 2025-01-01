Aquaservice despide a tres empleados tres días antes de una asamblea de trabajadores en Lleida

Lo único que querían era mostrar a la empresa, Aquaservice, su descontento ante las horas extras no remuneradas y los cambios de turno sin apenas previo aviso. Unas conversaciones previas con algunos compañeros ante la idea de convocar una asamblea de trabajadores fueron suficientes para que la compañía despidiera de un día para otro a tres de ellos. Pelearán por su readmisión en los tribunales después de rechazar la indemnización por despido improcedente que les han ofrecido en la fase de mediación.
| etiquetas: aquaservice , asamblea de trabajadores , lleida
No se qué les habrá propuesto su abogada pero por lo que he leído, la empresa les ha ofrecido la indemnización por despido improcedente. Yo personalmente lo hubiera aceptado y a otra cosa mariposa, que hasta la fecha han sabido vivir sin necesidad de trabajar para esta empresa.
Curiosamente los mismos que dicen que no tiene que haber salario mínimos ni convenios colectivos miran para otro lado cuando el poder de las empresas se muestra tal cual.