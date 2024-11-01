La apuesta de los mil millones de dólares de Yann LeCun - Parte 1 | [EN]

Los sistemas de IA actuales, especialmente LLMs, se centran en predecir texto en lugar de comprender el mundo, lo que les impide alcanzar un razonamiento y una planificación similares a los humanos. Yann LeCun propone que el próximo gran avance provendrá del aprendizaje autosupervisado combinado con modelos del mundo, donde la IA aprende prediciendo cómo evoluciona la realidad (por ejemplo, a partir de vídeos o datos del mundo real) en lugar de depender de conjuntos de datos etiquetados. Su enfoque, que incluye arquitecturas como JEPA.