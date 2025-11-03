La aprobación del plan catalán para implantar las renovables se demora hasta inicios de 2027

Esta es una planificación energética más (Cataluña ya lleva más de media docena desde 1981); y aunque el gobierno autonómico ha recurrido a fórmulas muy diversas para promover las fuentes renovables, todos los intentos se han saldado con escaso éxito, los diferentes procedimientos empleados no han servido para relanzar las fuentes eólicas y fotovoltaica en suelo en Cataluña. Ahora hay 1.400 MW eólica y 440 MW fotovoltaicos que solo cubren el 15% de la demanda. Para cubrir la demanda eléctrica con renovables necesita instalar 62.000 MW