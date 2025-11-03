edición general
3 meneos
6 clics

La aprobación del plan catalán para implantar las renovables se demora hasta inicios de 2027

Esta es una planificación energética más (Cataluña ya lleva más de media docena desde 1981); y aunque el gobierno autonómico ha recurrido a fórmulas muy diversas para promover las fuentes renovables, todos los intentos se han saldado con escaso éxito, los diferentes procedimientos empleados no han servido para relanzar las fuentes eólicas y fotovoltaica en suelo en Cataluña. Ahora hay 1.400 MW eólica y 440 MW fotovoltaicos que solo cubren el 15% de la demanda. Para cubrir la demanda eléctrica con renovables necesita instalar 62.000 MW

| etiquetas: renovables , cataluña
2 1 1 K 21 actualidad
sin comentarios
2 1 1 K 21 actualidad

menéame