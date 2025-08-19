"Apriete el botón, nosotros hacemos el resto": Kodak, la empresa que democratizó la foto, en su momento más difícil

Este martes, 19 de agosto de 2025, es el Día Mundial de la Fotografía. Una fecha que se ve empañada por la noticia, durante la pasada semana, de un posible punto y final en la historia de la mítica empresa Eastman Kodak. Ni siquiera el reciente resurgimiento de las cámaras analógicas ha podido salvar a la compañía americana de la obsolescencia y la bancarrota. Kodak anunciaba, el pasado 11 de agosto, que no cuenta con la liquidez suficiente como para asumir su deuda de 500 millones de dólares.