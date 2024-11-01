·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
119
clics
Aprende a bailar música disco
Clase magistral de
disco dance
emitida en la televisión finlandesa.
|
etiquetas
:
clase
,
baile
,
disco
,
tv
,
finlandesa
,
finlandia
,
dance
4
1
0
K
48
cultura
2 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
makinavaja
Si lo hubiera pillado en mis tiempos mozos...
0
K
12
#1
The_Ignorator
Desde la DGT (Dirección General de Trasnochadores) advertimos:
Si bebe, no intente hacer ese
crusaito
No podemos bailar por ti
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
