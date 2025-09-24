Apple pospone el estreno de la serie The Savant por sus similitudes con el caso de Charlie Kirk

El asesinato del comentarista de ultraderecha Charlie Kirk ha puesto patas arriba la política estadounidense, y también su televisión. Justo el mismo martes que Jimmy Kimmel volvía a presentar su programa, que cancelaron una semana antes por unas bromas alrededor del suceso, AppleTV+ anunciaba que ha pospuesto el estreno de la serie The Savant con Jessica Chastain, su nueva gran apuesta por sus similitudes con los hechos sucedidos en las últimas semanas.