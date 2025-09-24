edición general
Apple pospone el estreno de la serie The Savant por sus similitudes con el caso de Charlie Kirk

El asesinato del comentarista de ultraderecha Charlie Kirk ha puesto patas arriba la política estadounidense, y también su televisión. Justo el mismo martes que Jimmy Kimmel volvía a presentar su programa, que cancelaron una semana antes por unas bromas alrededor del suceso, AppleTV+ anunciaba que ha pospuesto el estreno de la serie The Savant con Jessica Chastain, su nueva gran apuesta por sus similitudes con los hechos sucedidos en las últimas semanas.

Joder con la autocensura impuesta por estos mogigatos yankis.
#2 Jodere
No vaya a ser que se les cabree Zanahorio y los imponga también canon y sanciones por fabricar fuera de EE.UU, es mejor hacerle la pelota. :troll:
Varios datos de interés:
¿Quién es la rana Pepe? - youtu.be/hd0JUc0kp4Y?si=nSlyISx0aZ4JbLey
El significado de las balas que acabaron con Charlie Kirk - youtu.be/A4WD8Y8OE7g?si=rZrsf4njNrDcsnVT
Las teorías del asesinato de Charlie Kirk - youtu.be/ou1HAGty9ls?si=No27gAyPqeAU8f_8
