Apple deja de firmar actualizaciones de iOS recién lanzadas para iPhones antiguos [ENG]

Apple ha retirado temporalmente de circulación varias versiones recientes de iOS debido a problemas surgidos tras la instalación en iPhones antiguos. Al parecer, los dispositivos afectados perdieron la conexión a la red celular. Los informes procedentes de Australia fueron especialmente impactantes. Allí, el operador de red Telstra está investigando interrupciones que impidieron que algunos iPhones se conectaran a la red tras una actualización. Según Telstra, esto también podría provocar limitaciones en las llamadas de emergencia (911/112)
