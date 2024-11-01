edición general
Apoyo a Ucrania, sí, contra el genocidio en Gaza, no: la libertad de Ayuso en los colegios de Madrid

La doble vara de medir del Ejecutivo madrileño ha indignado a los profesores, que recuerdan el apoyo de la Consejería a las iniciativas "solidarias" para Ucrania que se impulsaron en los colegios e institutos. Era junio de 2022 y el consejero de Educación en persona visitaba el colegio público CEIP Eduardo Rojo, en Vallecas, para mostrar su apoyo y pasar revista de los puntos de ayuda humanitaria que se establecieron en varios centros madrileños para enviar a Ucrania. Vídeo comparativa declaraciones de Ayuso incluido

MasterChof #1 MasterChof *
La solidaridad selectiva no es solidaridad.
La solidaridad ni se compra ni se vende...
PD y sí, sé que habrá quien diga que porque no hacemos lo mismo con Sudán o el Congo (a muchos nos da la vida para lo que nos da, además de considerar una pieza especialmente clave el sangrante drama palestino, así como la lucha contra los acérrimos defensores del sionismo...) pero lo que nunca nos podrán achacar es que criminalicemos o impidamos las muestras de apoyo con ellos, sino todo lo contrario.
2 K 36
MasterChof #5 MasterChof *
Igual que instrumentalizaron el Holocausto, instrumentalizan a las víctimas ucranianas. Son personajes sin alma que solo hablan, hablan y hablan y no sienten ni dicen nada. Pretenden ser nuestro faro y decirnos quién merece nuestra ayuda y armamento y quién solo bombas y destrucción:  media
0 K 20
ipanies #3 ipanies
Es una clara muestra de racismo y xenofobia por parte de una líder de una organización delictiva... No debería resultar tan extraño.
0 K 13
MasterChof #4 MasterChof *
#3 Sí, pero sería interesante que todos sus votantes vieran este vídeo del artículo, donde se muestra claramente la hipocresía, cinismo, abuso de poder y falta de humanidad de esta psicópata en un solo minuto.  media
1 K 33
ipanies #6 ipanies
#4 Sus votantes buscan eso, cinismo, maldad y delincuencia. A día de hoy no hay otra explicación para todos aquellos que depositan su cuota de poder en el PP.
0 K 13
#2 UNX
Es que lo de Ucrania era un genocidio :troll:
0 K 11

