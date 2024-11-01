Apoyo a Ucrania, sí, contra el genocidio en Gaza, no: la libertad de Ayuso en los colegios de Madrid

La doble vara de medir del Ejecutivo madrileño ha indignado a los profesores, que recuerdan el apoyo de la Consejería a las iniciativas "solidarias" para Ucrania que se impulsaron en los colegios e institutos. Era junio de 2022 y el consejero de Educación en persona visitaba el colegio público CEIP Eduardo Rojo, en Vallecas, para mostrar su apoyo y pasar revista de los puntos de ayuda humanitaria que se establecieron en varios centros madrileños para enviar a Ucrania. Vídeo comparativa declaraciones de Ayuso incluido
| etiquetas: gaza , palestina , hipocresía , sionismo , genocidio , ayuso , madrid
La solidaridad ni se compra ni se vende...
PD y sí, sé que habrá quien diga que porque no hacemos lo mismo con Sudán o el Congo (a muchos nos da la vida para lo que nos da, además de considerar una pieza especialmente clave el sangrante drama palestino, así como la lucha contra los acérrimos defensores del sionismo...) pero lo que nunca nos podrán achacar es que criminalicemos o impidamos las muestras de apoyo con ellos, sino todo lo contrario.