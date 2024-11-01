Apoyo a Ucrania, sí, contra el genocidio en Gaza, no: la libertad de Ayuso en los colegios de Madrid

La doble vara de medir del Ejecutivo madrileño ha indignado a los profesores, que recuerdan el apoyo de la Consejería a las iniciativas "solidarias" para Ucrania que se impulsaron en los colegios e institutos. Era junio de 2022 y el consejero de Educación en persona visitaba el colegio público CEIP Eduardo Rojo, en Vallecas, para mostrar su apoyo y pasar revista de los puntos de ayuda humanitaria que se establecieron en varios centros madrileños para enviar a Ucrania. Vídeo comparativa declaraciones de Ayuso incluido