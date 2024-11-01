Apostantes de Polymarket amenazan a un periodista israelí por un reportaje sobre un ataque con misiles (ENG)

Un periodista israelí recibió mensajes amenazantes de usuarios de la plataforma de predicciones en línea Polymarket después de que uno de sus reportajes, sobre un ataque con misiles de poca importancia cerca de Jerusalén, se convirtiera de repente en el centro de una apuesta sin resolver sobre el conflicto entre Israel e Irán. «Después de que nos hayas hecho perder 900 000 dólares, invertiremos no menos de esa cantidad para acabar contigo», decía uno de los mensajes dirigidos al periodista, Emanuel Fabian.