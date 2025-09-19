edición general
10 meneos
14 clics
Apollo acelera las negociaciones para tomar el control del Atlético de Madrid

Apollo acelera las negociaciones para tomar el control del Atlético de Madrid

La gestora de capital riesgo estadounidense Apollo Global Management se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en el accionariado del Atlético de Madrid. En principio las negociaciones se circunscribían únicamente a financiación para el desarrollo de Parque Metropolitano, que tendrá propuestas de ocio y deporte tan variadas como golf, escalada, patinaje, pádel, tirolina e incluso una playa artificial en 5 parcelas cedidos por el Ayuntamiento de Madrid durante 75 años.

| etiquetas: usa , atletico de madrid , apollo , gestora de capital riesgo
9 1 2 K 101 actualidad
7 comentarios
9 1 2 K 101 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si , si, el Atletico sera adquirido por ese capital de riesgo, que sera el que parte el bacalao, total para lo que le costo a Gil, un euro por esa miseria se lo quito a los socios.
2 K 39
OdaAl #2 OdaAl
#1 No se lo quitó, se lo robó
1 K 22
#4 Katos
#1 estadio público robado a los madrileños, equipo que segasta 200 millones por año.
El entrenador que más cobra en Europa.

Y le siguen llamando el equipo del pueblo....
Si es que
0 K 6
Andreham #3 Andreham *
Es decir que el Ayuntamiento de Madrid le cede a un equipo de fútbol 5 parcelas para que monte un multideportivo y éste se lo acaba agenciando una empresa americana de "capital riesgo" (que se traduce en gente que tiene dinero infinito y juega al casino con ello).

Los patriotas que luchan contra las invasiones e injerencias extranjeras.
3 K 39
Connect #5 Connect
#3 Estamos hablando del Madrid de Ayuso, donde los fondos de inversión campan a sus anchas.

Ahora todo son días de vino y rosas, pero dentro de unos años cuando colapse la economía de esa comunidad autónoma, habrá que recordar los desmanes de años atrás. Hay que tener en cuenta que en España la mayoría de competencias están en manos autonómicas. Y en Madrid ya falla sanidad y educación, y por lo que se está viendo estos días, también transportes.

La CAM es como un gigante con pies de barro. Solo falta saber cuando caerá y a quien le tocará reparar.
1 K 20
pitercio #7 pitercio
Si alguien pilla elaleti está claro que pone capital en riesgo.
0 K 12
#6 Tks4dTip
Esto pinta peor que lo del Valencia.
0 K 8

menéame