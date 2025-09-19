Apollo acelera las negociaciones para tomar el control del Atlético de Madrid

La gestora de capital riesgo estadounidense Apollo Global Management se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en el accionariado del Atlético de Madrid. En principio las negociaciones se circunscribían únicamente a financiación para el desarrollo de Parque Metropolitano, que tendrá propuestas de ocio y deporte tan variadas como golf, escalada, patinaje, pádel, tirolina e incluso una playa artificial en 5 parcelas cedidos por el Ayuntamiento de Madrid durante 75 años.