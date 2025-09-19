Apollo acelera las negociaciones para tomar el control del Atlético de Madrid

La gestora de capital riesgo estadounidense Apollo Global Management se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en el accionariado del Atlético de Madrid. En principio las negociaciones se circunscribían únicamente a financiación para el desarrollo de Parque Metropolitano, que tendrá propuestas de ocio y deporte tan variadas como golf, escalada, patinaje, pádel, tirolina e incluso una playa artificial en 5 parcelas cedidos por el Ayuntamiento de Madrid durante 75 años.
| etiquetas: usa , atletico de madrid , apollo , gestora de capital riesgo
El entrenador que más cobra en Europa.
Y le siguen llamando el equipo del pueblo....
Si es que
Los patriotas que luchan contra las invasiones e injerencias extranjeras.
Ahora todo son días de vino y rosas, pero dentro de unos años cuando colapse la economía de esa comunidad autónoma, habrá que recordar los desmanes de años atrás. Hay que tener en cuenta que en España la mayoría de competencias están en manos autonómicas. Y en Madrid ya falla sanidad y educación, y por lo que se está viendo estos días, también transportes.
La CAM es como un gigante con pies de barro. Solo falta saber cuando caerá y a quien le tocará reparar.