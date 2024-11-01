edición general
‘Apocalypse Wayne’: el wéstern como distopía del fin del mundo

El wéstern, lejos de ser un simple relato de vaqueros e indios, anticipó la estética posapocalíptica: territorios sin ley, héroes errantes y paisajes devastados donde la justicia depende de la voluntad individual.

Torrezzno #1 Torrezzno *
El western es un meta género, un sandbox, donde cualquier historia cabe. Desde un mundo inundado como en Waterworld, películas románticas como Brokeback Mountain hasta crítica social como Yellowstone.
Si entramos en el género post apocalíptico me sorprende que se hayan olvidado del mejor ejemplo posible: Hombre de Ortiz y Segura. No solo por ser bastante superior a las americanadas que enumeran sino por el arte de Ortiz.

Ortiz venia de hacer western y se nota, tiroteos, paisajes inmensos, paseos a caballo. Aquí hice un artículo

