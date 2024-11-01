‘Apocalypse Wayne’: el wéstern como distopía del fin del mundo

El wéstern, lejos de ser un simple relato de vaqueros e indios, anticipó la estética posapocalíptica: territorios sin ley, héroes errantes y paisajes devastados donde la justicia depende de la voluntad individual.
| etiquetas: cine , películas , wéstern
Si entramos en el género post apocalíptico me sorprende que se hayan olvidado del mejor ejemplo posible: Hombre de Ortiz y Segura. No solo por ser bastante superior a las americanadas que enumeran sino por el arte de Ortiz.
Ortiz venia de hacer western y se nota, tiroteos, paisajes inmensos, paseos a caballo. Aquí hice un artículo
www.meneame.net/m/Artículos/hombre-somos-bestias-apenas-disfrazadas-o