Alex Krainer es analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura, analiza por qué el fin de la guerra en Ucrania desencadenará una crisis económica en Europa. Opina entre muchas cosas,que los 300mil millones de fondos rusos congelados por las sanciones han sido prometidos por Putin en inversión en EEUU, lo que significaría que el desembolso de Europa nunca sería recuperado por una guerra que Trump sabe que está perdida por Ucrania y se quiere cobrar los gastos-inversiones de Biden allí con dichos fondos.Eurooa tendrá que tragar.
| etiquetas: apocalipsis económico , europa , ucrania , guerra , trump
"Glenn Eric Andre Diesen (born 1979) is a Norwegian academic, writer and politician who is professor at the University of South-Eastern Norway.[1]. He has been a regular commentator on the Russian state-controlled international television network RT for several years, is known for his promotion of Russian propaganda.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] He is active in the pro-Russian party Fred og Rettferdighet.[1][9][6][12] "
Más de uno cargó en su día contra Rajao por subir el IVA, y contra Fétida Báñez por la reforma laboral de 2012.
Pero nada, oiga, más de uno está loquito por votar a los leopardos comecaras.
Eso se la sopla. Ellos quieren robar y lamerle el culo a Trump. El resto se la sopla.
m.youtube.com/watch?v=PaezkeuiLkI