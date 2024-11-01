edición general
El apocalipsis económico ya está aquí en Europa

El apocalipsis económico ya está aquí en Europa  

Alex Krainer es analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura, analiza por qué el fin de la guerra en Ucrania desencadenará una crisis económica en Europa. Opina entre muchas cosas,que los 300mil millones de fondos rusos congelados por las sanciones han sido prometidos por Putin en inversión en EEUU, lo que significaría que el desembolso de Europa nunca sería recuperado por una guerra que Trump sabe que está perdida por Ucrania y se quiere cobrar los gastos-inversiones de Biden allí con dichos fondos.Eurooa tendrá que tragar.

etiquetas: apocalipsis económico , europa , ucrania , guerra , trump
Comentarios
Comentarios destacados:    
cocolisto #5 cocolisto
Básicamente Trump quiere sacar su beneficio de una guerra que ni le va ni le viene, la UE se ha obsesionado poniendo recursos y dinero que en una guerra que pierdes no vas a recuperar y donde todo el anclaje de la UE está quedando en entredicho.Las fuerzas de cada país cada vez tienden más a la disgregación con sus propios problemas.Le veo poco futuro y ojalá cambiara el rumbo y tuviéramos dirigentes con visión real,colectiva y de futuro.
cosmonauta #11 cosmonauta *
¿Y que esperas que nos cuente la propaganda nazi prorusa? Pues que el fin de la guerra es malo para todos.

"Glenn Eric Andre Diesen (born 1979) is a Norwegian academic, writer and politician who is professor at the University of South-Eastern Norway.[1]. He has been a regular commentator on the Russian state-controlled international television network RT for several years, is known for his promotion of Russian propaganda.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] He is active in the pro-Russian party Fred og Rettferdighet.[1][9][6][12] "
#1 pandasucks
Podría ser peor, podría gobernar en Ejpania PP+VOX
#10 Hynkel
#1 Verán qué risa si llegan al poder y ven que desde Europa les atan las manos igual que a Perro Sanxe.

Más de uno cargó en su día contra Rajao por subir el IVA, y contra Fétida Báñez por la reforma laboral de 2012.

Pero nada, oiga, más de uno está loquito por votar a los leopardos comecaras.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

Eso se la sopla. Ellos quieren robar y lamerle el culo a Trump. El resto se la sopla.
#8 Marisadoro *
Creo que en España ya lo predijeron hace tiempo...
m.youtube.com/watch?v=PaezkeuiLkI
#2 Kuruñes3.0
Huy estoy cagao.
platypu #3 platypu *
Oh no, un nazi prorruso subiendo propaganda!!! que sera lo proximo?
Pejeta #4 Pejeta
#3 Podría ser uno haciendo apología de la Organización Terrorista del Atlántico Norte. Son iguales de criminales
Libelulo #6 Libelulo
#3 Pues algo habrá de verdad. Alemania, Francia y UK están cerca del apocalipsis económico. El FMI los está esperando.
cocolisto #7 cocolisto
#3 Podría decir que eso lo será tu padre pero prefiero reservarme y comunicarlo al @admin.
platypu #9 platypu *
#7 Me referia al del video pero si te has dado por aludido, entonces tu tambien debes ser otro nazi prorruso. Ademas se ve que te mola ver canales donde participan abusadores de menores
