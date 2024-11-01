El apocalipsis económico ya está aquí en Europa  

Alex Krainer es analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura, analiza por qué el fin de la guerra en Ucrania desencadenará una crisis económica en Europa. Opina entre muchas cosas,que los 300mil millones de fondos rusos congelados por las sanciones han sido prometidos por Putin en inversión en EEUU, lo que significaría que el desembolso de Europa nunca sería recuperado por una guerra que Trump sabe que está perdida por Ucrania y se quiere cobrar los gastos-inversiones de Biden allí con dichos fondos.Eurooa tendrá que tragar.