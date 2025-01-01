edición general
14 meneos
51 clics
El aplaudido discurso de Antón Losada sobre los incendios y la gestión de los presidentes autonómicos: "Nadie es responsable de nada"

El aplaudido discurso de Antón Losada sobre los incendios y la gestión de los presidentes autonómicos: "Nadie es responsable de nada"

"Oiga, gobernar exige asumir responsabilidades. Aquí parece que nadie es responsable de nada. Aquí parece que todo el mundo pasa para opinar", ha indicado sobre el papel de presidentes autonómicos como Ayuso, Mañueco y Rueda, quienes han ido cambiando su discurso con el paso de los días.

| etiquetas: antón losada , incendios , responsabilidades
11 3 1 K 147 actualidad
3 comentarios
11 3 1 K 147 actualidad
ipanies #1 ipanies
Ha sido, es y será siempre así con los presidentes autonómicos de la organización delictiva, no ha habido una gestión correcta de emergencias en sus territorios nunca, da igual el Prestige, los atentados yihadistas, accidentes de metro y ave, riadas, da igual, siempre haciendo chapuzas y desviando la responsabilidad a cualquiera menos a ellos.
Pero millones de votos abalan su estrategia, eso también es verdad.
2 K 43
vviccio #3 vviccio
Ya lo vimos en pandemia, como decía Camilo: siempre se repite la misma historia. La culpa es del coletas.
0 K 12
#2 Luiskelele
Pero pasa con cosas más evidentes aún como gran cantidad de obras públicas, donde firman y sellan docenas de cargos de distintos ministerios y terminan siendo una chapuza.

Simplemente con exigir responsabilidades sobre lo que se firma/ordena mejoraríamos muchísimo todo.
0 K 10

menéame