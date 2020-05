¡Aparta, Tezanos, que llega el ABC!

ABC está haciendo a través de su web una encuesta sobre si Sánchez podrá terminar o no la legislatura. Como toda encuesta online con muestra autoseleccionada entre los lectores de una web concreta, esta encuesta no tiene valor alguno como representación de la opinión pública española, ni siquiera como representación de los lectores de Abc.es, como he explicado muchas veces. Pero lo llamativo de este caso no es que se haga este tipo de encuesta, sino la pregunta que se hace y las respuestas que se ofrecen