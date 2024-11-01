edición general
Aparecen carteles racistas en el norte de Tenerife

En lo único que coincidieron PP y PSOE es en el rechazo a «cualquier actuación que incite al odio y a la violencia», palabras que pronunció Manuel Domínguez después de que Nira Fierro advirtiera de que «no caben silencios, equidistancias ni agachar la cabeza» ante episodios como la reciente aparición de carteles racistas en municipios del norte de Tenerife. En concreto, de carteles en los que se advierte: «Peligro. Zona multicultural», firmados por Juventudes Falangistas de España.

JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Entre falangistas y los que llaman godos a sus conciudadanos…
ipanies #5 ipanies
Vamos a rizar el rizo un poco más...
"Los putos negros obligan a la creación y pegado en sitios públicos, de carteles contra ellos"
Creo que así la Falange estará más contenta con el periodista en cuestión.
ombresaco #4 ombresaco
estudiar periodismo para esto Justamente, estudiar para saber cómo contarlo
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
entonces no "aparecen" como se aparecen las vírgenes, no? el titular debería ser "Jóvenes falangistas llenan de carteles racistas municipios del norte de Tenerife"... porque si van con la firma de esa organización entonces es que es gente de esa organización la que los ha puesto. no son un "accidente", una "aparición". hay responsables y toda una organización haciéndose cargo y firmando esos mensajes. estudiar periodismo para esto!
