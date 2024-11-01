Aparecen carteles racistas en el norte de Tenerife

En lo único que coincidieron PP y PSOE es en el rechazo a «cualquier actuación que incite al odio y a la violencia», palabras que pronunció Manuel Domínguez después de que Nira Fierro advirtiera de que «no caben silencios, equidistancias ni agachar la cabeza» ante episodios como la reciente aparición de carteles racistas en municipios del norte de Tenerife. En concreto, de carteles en los que se advierte: «Peligro. Zona multicultural», firmados por Juventudes Falangistas de España.