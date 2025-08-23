edición general
El apagón de DAZN al fútbol femenino obliga a buscar alternativas a una semana de la Liga F

Lo adelantamos en El Confidencial el pasado 28 de julio: "Mientras la Selección española femenina pulveriza audiencias en TVE, las de la Liga F espantan a DAZN". Y se confirma ahora, a una semana del comienzo de una nueva temporada de fútbol profesional femenino: "Ya están diciéndoles a los locutores desde DAZN que esta temporada no van a narrar partidos de la Liga F", asegura una fuente bien informada, con un dato que habla por sí solo.

Sandilo #1 Sandilo
Si no tiene audiencia es normal que lo quiten, eso no es un “apagón” por parte de DAZN.
DarthAcan #8 DarthAcan *
No las ve ni el tato y ni patrocinadores ni plataformas ni medios quieren tirar su pasta.
Fedorito #2 Fedorito
Ver como el FC Barcelona humilla a sus rivales partido tras partido tampoco ayuda mucho, es una competición que solo disfrutan los culés.
placeres #7 placeres
#2 Fui a revisar el dato y es aún peor de lo que pensaba 7 años últimos con el mismo ganador, varios de ellos sin haber perdido un partido.. Una liga muy entretenida. /s
es.wikipedia.org/wiki/Primera_División_Femenina_de_España

Solo ingresan al años un millon por subscriptores, habiendo pagado 7.5 millones+costes de emisión.. Me cuesta creer que fuera tan ruinoso.
#4 bibubibu
Normal, si ya dicen que los campos están todos casi vacíos, ¿que cojones van retransmitir las televisiones?. Por mucho que se empeñen, es un deporte que sólo le interesa a cuatro gatos mal contados, como muchos otros deportes de este país.

Se encabezonan en intentar meternos por los ojos, algo que no quiere casi nadie. Los datos están ahí, por mucho que se empeñen algunos en intentar esconderlo debajo de las alfombras.
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#5 creo que sí...
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Que lo pongan en la 2
#5 blacar
#3 Correcto, sería un buen uso de la televisión publica. Siguen poniendo misa los domingos?? xD
MalvadoAspersor #9 MalvadoAspersor
Pues debería verlo todo el mundo. Si no, es discriminación.
Sandilo #10 Sandilo
No lo ven ni las novias de las jugadoras.
