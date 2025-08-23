El apagón de DAZN al fútbol femenino obliga a buscar alternativas a una semana de la Liga F

Lo adelantamos en El Confidencial el pasado 28 de julio: "Mientras la Selección española femenina pulveriza audiencias en TVE, las de la Liga F espantan a DAZN". Y se confirma ahora, a una semana del comienzo de una nueva temporada de fútbol profesional femenino: "Ya están diciéndoles a los locutores desde DAZN que esta temporada no van a narrar partidos de la Liga F", asegura una fuente bien informada, con un dato que habla por sí solo.