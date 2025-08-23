El apagón de DAZN al fútbol femenino obliga a buscar alternativas a una semana de la Liga F

Lo adelantamos en El Confidencial el pasado 28 de julio: "Mientras la Selección española femenina pulveriza audiencias en TVE, las de la Liga F espantan a DAZN". Y se confirma ahora, a una semana del comienzo de una nueva temporada de fútbol profesional femenino: "Ya están diciéndoles a los locutores desde DAZN que esta temporada no van a narrar partidos de la Liga F", asegura una fuente bien informada, con un dato que habla por sí solo.
| etiquetas: dazn , fútbol , femenino , liga , televisión
Solo ingresan al años un millon por subscriptores, habiendo pagado 7.5 millones+costes de emisión.. Me cuesta creer que fuera tan ruinoso.
Se encabezonan en intentar meternos por los ojos, algo que no quiere casi nadie. Los datos están ahí, por mucho que se empeñen algunos en intentar esconderlo debajo de las alfombras.