Apagón 28A: hubo inercia suficiente a pesar de la poca nuclear y el mal reparto territorial de la generación

La última actualización del informe europeo sobre el apagón del 28 de abril (28A) que está realizando Entso-e, la red europea de operadores de redes eléctricas, trae algunas novedades que aún dejan sin explicar del todo las causas reales del cero energético. De lo que ha ido filtrando Entso-e, cuyo informe final presentará el próximo 3 de octubre, cabe destacar que ese día la inercia dentro del sistema estaba dentro de los parámetros de seguridad, por lo que no fue un problema de que hubiese poca generación capaz de dar estabilidad a la red.