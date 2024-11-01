edición general
5 meneos
129 clics
Anuncio Felicidades AMSTRAD - España 1989

Anuncio Felicidades AMSTRAD - España 1989  

Este es el mítico anuncio de Felicidades ya tienes Amstrad que todos recordábamos y que, gracias al compañero Dactilomono, podemos volver a ver y escuchar.

| etiquetas: anuncio , televisión , felicidades , amstrad , españa
4 1 0 K 53 tecnología
sin comentarios
4 1 0 K 53 tecnología

menéame