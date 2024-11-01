edición general
13 meneos
30 clics
Antonio de la Torre: “Durante un tiempo creí que existía, pero el ascensor social es una gran mentira”

Antonio de la Torre: “Durante un tiempo creí que existía, pero el ascensor social es una gran mentira”

El actor protagoniza junto a Bárbara Lennie 'Los tigres', el nuevo thriller con tintes sociales de Alberto Rodríguez que se estrena este viernes

| etiquetas: antonio de la torre , cine , películas , bárbara lennie
10 3 0 K 157 cultura
1 comentarios
10 3 0 K 157 cultura
Olepoint #1 Olepoint
¡¡¡ Antonio !!! , con unos poquitos números y unos conocimientos mínimos de estadística hubiera bastado...
0 K 7

menéame