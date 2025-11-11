Antonio Prieto: «El atletismo me sirvió para quitarme los complejos de cuando era niño y me llamaban ‘enano’»

"El atletismo me sirvió para quitarme todos esos complejos que sí tenía cuando era niño y me llamaban «enano». Pero una vez que me hice atleta entendía que si tenía alguna debilidad mental estaba acabado. Así que siempre pensé que si yo tenía que dar más zancadas tenía otras ventajas como alimentar menos músculo, mi volumen de oxígeno es muy alto y fisiológicamente … Estuve en los top ten del mundo en 10.000 y campo a través muchas veces. Creo que tenía razón cuando decía que yo tenía mis ventajas, «ellos biomecánica, yo fisiología».