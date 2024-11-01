edición general
Antonio Maestre se fija en este momento de Ayuso en La Vuelta: "Ya no se está riendo tanto"

Antonio Maestre se fija en este momento de Ayuso en La Vuelta: "Ya no se está riendo tanto"  

La imagen de Ayuso, que horas antes sonreía saludando al equipo israelí, contrastaba con el caos que cerró la Vuelta.

Cehona #10 Cehona
El director de la Vuelta.:
"No hay que mezclar política y deporte."
#11 IsraelEstadoGenocida
#10 como he leído en Twitter: los primeros en mezclar política con deporte fueron los genocidas al asesinar a más de 800 deportistas en la franja de Gaza
#14 R2dC
#11 El equipo de ciclismo de palestina está lleno de deportistas con los miembros amputados.

La puta UCI no le dará a los palestinos la misma oportunidad para participar que a la afgana que vive en suiza.
#12 Toponotomalasuerte
#10 es que asesinar niños es política. Cometer genocidio son ideas políticas. Está el capitalismo, el comunismo y el maldito hijoputismo.
Estas personas que dicen esto son escoria humana sin un ápice de moralidad.
victorjba #13 victorjba
#10 Y no lo hace, es una clienta. La vuelta no se mete en política, va adonde le pagan. Sale de donde le pagan, pone la meta volante donde le pagan, y la meta donde le pagan.
#15 R2dC
#13 Por eso la IDA y el carapolla estaban enfadados hoy. Les han jodido su campaña publicitaria.

El helicoptero de TVE estaba mostrando los monumentos de madrid a toda velocidad antes de que entrasen al circuito.
#2 JanSolo
Votar al PP es votar genicidio.
