·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11745
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8446
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8285
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4794
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
3599
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
612
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
463
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
609
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
471
"¿Qué les pasa por la cabeza a estos miserables que lo justifican?": el mensaje de Juanma Iturriaga por las palabras de Aguirre sobre el genocidio en Gaza
433
Ayuso visita al equipo Israel en el inicio de la última etapa de la Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
285
clics
Antonio Maestre se fija en este momento de Ayuso en La Vuelta: "Ya no se está riendo tanto"
La imagen de Ayuso, que horas antes sonreía saludando al equipo israelí, contrastaba con el caos que cerró la Vuelta.
|
etiquetas
:
ayuso
,
la vuelta
,
antonio maestre
8
2
3
K
8
Madriléame
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
3
K
8
Madriléame
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
Cehona
El director de la Vuelta.:
"No hay que mezclar política y deporte."
5
K
85
#11
IsraelEstadoGenocida
#10
como he leído en Twitter: los primeros en mezclar política con deporte fueron los genocidas al asesinar a más de 800 deportistas en la franja de Gaza
0
K
15
#14
R2dC
#11
El equipo de ciclismo de palestina está lleno de deportistas con los miembros amputados.
La puta UCI no le dará a los palestinos la misma oportunidad para participar que a la afgana que vive en suiza.
1
K
27
#12
Toponotomalasuerte
#10
es que asesinar niños es política. Cometer genocidio son ideas políticas. Está el capitalismo, el comunismo y el maldito hijoputismo.
Estas personas que dicen esto son escoria humana sin un ápice de moralidad.
0
K
10
#13
victorjba
#10
Y no lo hace, es una clienta. La vuelta no se mete en política, va adonde le pagan. Sale de donde le pagan, pone la meta volante donde le pagan, y la meta donde le pagan.
0
K
20
#15
R2dC
#13
Por eso la IDA y el carapolla estaban enfadados hoy. Les han jodido su campaña publicitaria.
El helicoptero de TVE estaba mostrando los monumentos de madrid a toda velocidad antes de que entrasen al circuito.
1
K
32
#2
JanSolo
Votar al PP es votar genicidio.
1
K
31
#5
Katapulta2
Son el diablo, la peste, la muerte.
1
K
18
#6
Katapulta2
Son la peste.
0
K
7
#7
Katapulta2
Son la peste.
0
K
7
#8
Katapulta2
Son la peste.
0
K
7
#9
Katapulta2
Son la muerte.
0
K
7
#4
Katapulta2
Son "La peste", el cuarto ginete del apocalipsis.
0
K
7
#3
Katapulta2
Son "La peste"
0
K
7
#1
Katapulta2
Son "La peste".
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"No hay que mezclar política y deporte."
La puta UCI no le dará a los palestinos la misma oportunidad para participar que a la afgana que vive en suiza.
Estas personas que dicen esto son escoria humana sin un ápice de moralidad.
El helicoptero de TVE estaba mostrando los monumentos de madrid a toda velocidad antes de que entrasen al circuito.