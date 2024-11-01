edición general
Antonio Canales será concursante de 'Gran Hermano Dúo': "Tengo muchos premios, pero me falta ganar éste"

El conocido bailaor Antonio Canales era el tercero en sumarse a la lista de concursantes oficiales. "Tengo muchos premios, pero me falta uno: ganar ‘GH DÚO", decía el artista en su vídeo de presentación. Antonio Canales, nacido en Sevilla en 1961, creó su propia compañía de danza tras alcanzar mucha fama en los años ochenta y noventa. No es novato en lo que a realities se refiere, pues participó en Supervivientes en 2021. Sin embargo, duró poco, pues fue el primer expulsado del concurso también de Telecinco.

comentarios
YSiguesLeyendo
justo lo que necesitaba Mierdaset para levantar audiencias, madre mía!
OdaAl
#1 T5 Todavía puede caer mas bajo, pueden comprar los derechos de La Casa de los Gemelos
karaskos
Mierdaset y su fosa séptica...

Apagad la puta TV!!
