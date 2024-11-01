·
Los antológicos bandos de Tierno Galván: así pasó a la historia "el mejor alcalde de Madrid"
Tierno Galván protagonizó incontables anécdotas, pero sus edictos cívicos e irónicos todavía permanecen en el recuerdo en el cuarenta aniversario de su muerte....
#1
mam23
ya! fué el mejor alcalde de Madrid pero¿ puso una playa en Madrid?
0
K
7
