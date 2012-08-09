Los antiguos griegos y romanos también se enfrentaron a la crisis de la vivienda [ENG]

En muchos países desarrollados, el precio de la vivienda ha subido tanto que el sueño de ser propietario se ha desvanecido para muchas personas. A menudo, el alquiler no es una opción mucho mejor, con una oferta insuficiente de propiedades asequibles. Este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero, ¿es un problema específicamente moderno? Como hoy, en la antigüedad la gente soñaba con tener una propiedad. [...] Pero también tuvieron que hacer frente a algunas dificultades sorprendentemente similares.