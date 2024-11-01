edición general
2 meneos
7 clics

El antiguo director de seguridad de Charlie Kirk detalla las deficiencias en la configuración de la UVU. (Eng)

KSL habló con varias personas que asistieron a la aparición de Kirk en la UVU, junto con un jefe de policía de otra universidad y el antiguo director de seguridad de Kirk. Ryan Devries, que acudió a la UVU el 10 de septiembre para escuchar a Kirk, dijo que poco después de llegar se preguntó si había alguien vigilando los tejados. «No vi a nadie», dijo Devries. Anticipó que la universidad también tendría otras medidas de seguridad. «Pensé que habría un control de seguridad, tal vez un registro de bolsos», declaró Devries a KSL.

| etiquetas: charlie kirk , , universidad , asesinato , seguridad , investigación
1 1 0 K 25 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 25 actualidad

menéame