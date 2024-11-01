edición general
4 meneos
12 clics
La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos

La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos

Los apartamentos de estilo neoyorquino ocuparán las dos plantas superiores del edificio.

| etiquetas: sede , telefónica , telefónica gijón , pisos , vivienda , lujo , loft , asturias
3 1 0 K 45 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
alcama #1 alcama
Los mejores lofs para ejecutivos, en Gijón
0 K 6

menéame