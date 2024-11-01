Antigua piscina romana en Turquía revelada como santuario curativo, no solo como fuente de agua (ENG)

Las excavaciones arqueológicas en Bahçeli, un asentamiento en el distrito de Bor de Nigde, en el centro de Turquía, han transformado la comprensión de una conocida piscina de la época romana que durante mucho tiempo se creyó que solo servía como parte de un sistema de suministro de agua urbano. Los nuevos hallazgos muestran que la estructura, construida en el siglo II d. C., funcionaba como un centro de curación y ritual dedicado al antiguo dios grecorromano de la medicina, Asclepio.