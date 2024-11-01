edición general
La antigua Colonia de Tefía será el primer lugar de memoria democrática de Canarias

Descubre la historia de la Colonia de Tefía, un lugar de memoria para las víctimas de la represión franquista contra los homosexuales.

