edición general
12 meneos
11 clics
Antifrau reclama a De Alfonso 200.000 euros cobrados indebidamente: “Él lo ordenaba y él lo percibía”

Antifrau reclama a De Alfonso 200.000 euros cobrados indebidamente: “Él lo ordenaba y él lo percibía”

La OAC pide a De Alfonso que devuelva 180.000 euros que él cobró indebidamente por unos trienios que hinchó (los había generado trabajando de juez y los había presentado como si fueran de la Oficina y, por lo tanto, en una cantidad sustancialmente superior) y 2.400 euros como complemento de calidad y 23.000 euros que cobraron de más Josep Maria Sangenís (que era jefe de Administración y Recursos Humanos) y Maite Masià (que era directora adjunta de la OAC).

| etiquetas: antifrau , de alfonso , juez , 200.000 euros
10 2 0 K 140 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 140 actualidad
pepel #2 pepel
Y luego se ofenden porque se critica al Poder Judicial, cuando han estado ilegales durante 5 años, por controlar los distintos órganos judiciales. Podían dedicarse a impartir justicia.
1 K 38
#1 Marisadoro
Exdirector de la Oficina Antifeaude que cobraba fraudulentamente.
1 K 34

menéame