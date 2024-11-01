Antifrau reclama a De Alfonso 200.000 euros cobrados indebidamente: “Él lo ordenaba y él lo percibía”

La OAC pide a De Alfonso que devuelva 180.000 euros que él cobró indebidamente por unos trienios que hinchó (los había generado trabajando de juez y los había presentado como si fueran de la Oficina y, por lo tanto, en una cantidad sustancialmente superior) y 2.400 euros como complemento de calidad y 23.000 euros que cobraron de más Josep Maria Sangenís (que era jefe de Administración y Recursos Humanos) y Maite Masià (que era directora adjunta de la OAC).