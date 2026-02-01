edición general
El antifascismo lleva mallas de yoga

"Al concebir la sociedad como un sistema vertical en el que solo se puede prosperar a través de la competencia y la violencia ar cualquier tipo de narrativa que apele a la solidaridad y la convivencia. Por eso fomenta el odio hacia los impuestos, los funcionarios y cuestiona tanto la eficacia como la necesidad de los servicios públicos. Porque el fascismo no trata de impugnar el sistema, sino que nace para apuntalarlo en sus momentos de crisis, ahondando en las desigualdades y las injusticias mientras apela al egoísmo y la subjetividad."

5 2 1 K 71 politica
#1 Murciegalo
"Pero las Charos americanas, armadas con sus silbatos y sus mallas de yoga, que se han organizado para pararle los pies a la Gestapo migratoria de Trump nos enseñan todo lo contrario. Armadas de valentía y decencia moral, estas mujeres también pensaban, como lo hacemos nosotros aquí, que “estas cosas no pueden pasarnos a nosotros”. Sin embargo, cuando esas cosas comenzaron a pasar cerca de sus casas, cuando los agentes del ICE comenzaron a ir a por a sus vecinos, en vez de mirar hacia otro…   » ver todo el comentario
