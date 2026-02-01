El antifascismo lleva mallas de yoga

"Al concebir la sociedad como un sistema vertical en el que solo se puede prosperar a través de la competencia y la violencia ar cualquier tipo de narrativa que apele a la solidaridad y la convivencia. Por eso fomenta el odio hacia los impuestos, los funcionarios y cuestiona tanto la eficacia como la necesidad de los servicios públicos. Porque el fascismo no trata de impugnar el sistema, sino que nace para apuntalarlo en sus momentos de crisis, ahondando en las desigualdades y las injusticias mientras apela al egoísmo y la subjetividad."