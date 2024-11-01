Antidebate: La crisis del periodismo y la Influencia de EE.UU. con Antoni Daimiel y David Jiménez

Antoni Daimiel es periodista, comentarista y la gran voz del baloncesto en España. Desde hace más de 30 años, ha sido testigo de la NBA, la mejor liga del mundo, y nos ha contado la historia de leyendas como Jordan, Kobe o LeBron. David Jiménez es uno de los grandes referentes del periodismo en español. Reportero durante casi dos décadas en Asia y exdirector de El Mundo. Su trabajo ha acercado al gran público las realidades más extremas del mundo con rigor y una mirada profundamente humana.