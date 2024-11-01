Anthropic paga 1.500 millones y reabre el debate sobre el copyright en la era de la IA

La batalla legal por el uso de datos en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa no da tregua. Esta vez, la protagonista es Anthropic, creadora del asistente Claude, que ha llegado a un acuerdo de 1.500 millones de dólares para cerrar una demanda que la acusaba de entrenar su sistema con millones de libros pirateados. El caso, encabezado por los escritores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace, señalaba que la compañía habría descargado de forma ilícita más de 7 millones de obras. El acuerdo incluye además pagos