Anthropic se alía con los gigantes Blackstone y Goldman Sachs para hacer negocio con sus algoritmos

Cuando se habla del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), medio mundo suele contener la respiración, pero con el nuevo modelo de IA desarrollado por Anthropic, bautizado como Mythos Preview, y basado en su conocido modelo de lenguaje Claude, el mundo directamente se ha echado a temblar. "Es peor que una bomba atómica", ha llegado publicar el diario The New York Times de un modelo de computación capaz, según sus propios creadores, de identificar vulnerabilidades y fallos ocultos en cualquier sistema informático y software de cualquier o