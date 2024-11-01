Los antepasados del trumpismo: ¿de los márgenes al poder?

Según explican varios analistas políticos, el triunfo de Trump y la ultraderecha en Estados Unidos no constituye una anomalía en el sistema sino la culminación de los elementos más extremos de la derecha estadounidense que siempre han formado parte de ella y, que gracias al impacto del 11S y la propaganda informativa en redes sociales, han ido logrando finalmente la hegemonía en el ámbito conservador y aspiran ahora a implementar su programa más ambicioso con el fin de erradicar todas las medidas progresistas conseguidas en el último siglo.