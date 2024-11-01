edición general
Ansiedad y estrés constante: así afecta a la salud mental de los peruanos vivir en medio de crisis e inseguridad

En un entorno de creciente inestabilidad en el Perú, la salud mental enfrenta desafíos significativos. Factores como la violencia, la incertidumbre económica y la corrupción están impactando en el bienestar emocional de la población. Esta situación resalta la necesidad urgente de fortalecer el apoyo psicológico y abordar el impacto de las crisis en la vida cotidiana. En las últimas décadas, la salud mental ha dejado de ser un tema relegado exclusivamente a los consultorios para ocupar un lugar cada vez más relevante en el debate público. Actual

política , corrupción , perú
