Another brick on the wall - Pink Floyd ( Solo acoustic guitar)
Adaptación del tema inmortal de Pink Floyd para guitarra acústica de seis cuerdas.
another brick on the wall
pink floyd
sólo guitar
lucas imbiriba
#1
FrayM
*
Supongo que muchos entraréis solo para ver el sólo. Creedme: ¡os va a encantar!
¡Todo!
2
K
33
#4
ipanies
Hipnotico, muy bueno!
1
K
23
#6
FrayM
#5
No te rindas. Poco a poco, compañuelo.
1
K
22
#3
FrayM
Nota para guitarristas:
La canción está en Rem. La sexta cuerda está un tono más baja (pasa de mi a re) para tener la tónica en el bajo, lo cual se compensa en la posición de varios acordes, lógicamente.
1
K
22
#5
Aguarrás
*
#3
Acojonante. Y yo con la muñeca jodida por intentar encadenar tres acordes con cejilla guarros en menos de tres días laborales.
No imaginaba dónde me metía cuando empecé con esto, no... ¡Casi mejor darse a la droga!.
1
K
22
#2
Furiano.46
Qué máquina!
1
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
