edición general
12 meneos
136 clics
Another brick on the wall - Pink Floyd ( Solo acoustic guitar)

Another brick on the wall - Pink Floyd ( Solo acoustic guitar)  

Adaptación del tema inmortal de Pink Floyd para guitarra acústica de seis cuerdas.

| etiquetas: another brick on the wall , pink floyd , sólo guitar , lucas imbiriba
10 2 0 K 116 cultura
6 comentarios
10 2 0 K 116 cultura
FrayM #1 FrayM *
Supongo que muchos entraréis solo para ver el sólo. Creedme: ¡os va a encantar! :-)

¡Todo!
2 K 33
ipanies #4 ipanies
Hipnotico, muy bueno!
1 K 23
FrayM #6 FrayM
#5 xD xD

No te rindas. Poco a poco, compañuelo.
1 K 22
FrayM #3 FrayM
Nota para guitarristas:
La canción está en Rem. La sexta cuerda está un tono más baja (pasa de mi a re) para tener la tónica en el bajo, lo cual se compensa en la posición de varios acordes, lógicamente.
1 K 22
Aguarrás #5 Aguarrás *
#3 Acojonante. Y yo con la muñeca jodida por intentar encadenar tres acordes con cejilla guarros en menos de tres días laborales. <:(
No imaginaba dónde me metía cuando empecé con esto, no... ¡Casi mejor darse a la droga!. :roll:
1 K 22
Furiano.46 #2 Furiano.46
Qué máquina!
1 K 20

menéame