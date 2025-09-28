edición general
"La anomalía" bancaria: los bancos dan hipotecas a 30 años a mejores tipos de interés que los que logra el Estado para financiarse

Es la otra OPA bancaria del momento, la caza que mantiene todo el sector financiero de clientes bancarios.

#3 Pitchford
Es que ningún particular quiere obligaciones del Estado a 30 años vista. A 5 años están al 2,70%, por debajo del interés de las hipotecas. Y los bancos tienen que diversificar.
madeagle #2 madeagle
Momento perfecto para rehipotecar tu vivienda y comprar bonos del estado. Dinero gratis :troll: :troll: :troll:
Format_C #1 Format_C
Dinerito a 3.5%, no muchos son elegibles. Ahora mismo con un sueldo de 1300 euros poco puedes hipotecarte.
