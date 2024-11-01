Un año de retraso en las mamografías del hospital de Valencia Arnau de Vilanova, que atiende a 340.000 personas

El sindicato CCOO denuncia que se cita en la actualidad a las pacientes que se deberían haber hecho las pruebas en 2024 y la Conselleria de Sanidad asegura que se acaba de crear una Unidad de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) que cuenta con cuatro profesionales, con lo que se irá reduciendo la espera