Un año de retraso en las mamografías del hospital de Valencia Arnau de Vilanova, que atiende a 340.000 personas

Un año de retraso en las mamografías del hospital de Valencia Arnau de Vilanova, que atiende a 340.000 personas

El sindicato CCOO denuncia que se cita en la actualidad a las pacientes que se deberían haber hecho las pruebas en 2024 y la Conselleria de Sanidad asegura que se acaba de crear una Unidad de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) que cuenta con cuatro profesionales, con lo que se irá reduciendo la espera

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
joffer #2 joffer *
Un puto año entero de evolución de un posible cáncer. Y luego dicen que no son asesinos. Son psicopatas asesinos. Y venga pagar impuesto para la Quiron y sueldos de cabrones puesto a dedo.
1 K 17
pitercio #5 pitercio *
Remember: ¿Y lo bonita que está Valencia? ¡Pues ya está, che!
0 K 12
a69 #4 a69
Uf eso es muy caro, no salen los números. Los Ferraris no se pagan solos, insolidarios!!!
0 K 11
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Otro porrón de muertos, en este caso muertas gracias al PP.
0 K 9
#6 Aas59
Los mismos que saben gestionar perfectamente una barrancada
0 K 7

