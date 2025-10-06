El año pasado, Elon Musk predijo "una gran sequía": ahora, China ha encontrado el modo de que no se haga realidad

La energía será suministrada en un 95% de parques eólicos marinos, de modo que se reducirá notablemente la demanda convencional. Algo clave para garantizar el suministro.

El ingeniero Zhou Jun, responsable del proyecto, reconoció que “la finalización del centro de datos submarino implicó mayores desafíos de construcción de los esperados”. Para evitar la corrosión del acero por el contacto con el agua salada, la estructura cuenta con un recubrimiento de copos de vidrio. Además, un ascensor conecta la cápsula sumergida con una sección