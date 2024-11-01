El año en que el mercado laboral de las grandes tecnológicas se desmoronó

Las empresas tecnológicas estadounidenses han anunciado aproximadamente 154.000 despidos hasta noviembre, según Challenger, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior y la mayor cifra de cualquier industria del sector privado. Gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Meta, Google y Tesla anunciaron planes en los últimos años para recortar al menos 10.000 empleados cada uno.
Tengo historias de personas consideradas "inútiles" o "mediocres" que pedían salarios de 100k y que cuando se iban a otra empresa que sí se los pagaba nadie se ponía precisamente triste.
En España hubieron pocos pero hasta donde sé ajustaron los salarios rápidamente o cerraron.
El gordo de navidad se lo llevó en España quien pilló un enorme salario de estos y no es tan inútil como para que sea rentable despedirle. Cobra más de lo que produce pero suma y despedirle costaría una leña.