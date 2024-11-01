El año en que el mercado laboral de las grandes tecnológicas se desmoronó

Las empresas tecnológicas estadounidenses han anunciado aproximadamente 154.000 despidos hasta noviembre, según Challenger, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior y la mayor cifra de cualquier industria del sector privado. Gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Meta, Google y Tesla anunciaron planes en los últimos años para recortar al menos 10.000 empleados cada uno.