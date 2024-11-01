Un año después de la muerte del líder Nasrallah, Hezbolá se niega al desarme [ENG]

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha afirmado que el grupo armado libanés no entregará sus armas, un año después de que Israel matara a su predecesor, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo sobre el sur de Beirut. En declaraciones realizadas el sábado ante los miles de personas que se habían reunido en la tumba de Nasrallah en la capital libanesa, Beirut, Qassem prometió mantener la capacidad militar de Hezbolá, que se ha visto significativamente debilitada por la reciente guerra con Israel.
| etiquetas: palestina , hezbolá , conflicto , guerra , desarme , israel