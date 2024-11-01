edición general
Un año después de la muerte del líder Nasrallah, Hezbolá se niega al desarme [ENG]

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha afirmado que el grupo armado libanés no entregará sus armas, un año después de que Israel matara a su predecesor, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo sobre el sur de Beirut. En declaraciones realizadas el sábado ante los miles de personas que se habían reunido en la tumba de Nasrallah en la capital libanesa, Beirut, Qassem prometió mantener la capacidad militar de Hezbolá, que se ha visto significativamente debilitada por la reciente guerra con Israel.

| etiquetas: palestina , hezbolá , conflicto , guerra , desarme , israel
Kasterot #1 Kasterot
Una oferta buenísima. Quedate sin armas al lado del imperio sionista....son buena gente y mejores vecinos
#2 pozz *
Estos terroristas al servicio de Iran han quedado reducidos a la mierda, en el ultimo año no han sido capaces de realizar ninguan accion contra Israel, sus lideres fulminados, sus rutas de abastecimiento de dinero y armas a traves de Siria desmanteladas, con gran rechazo social en la propia Libano a estos apestados, y un gobierno que tiene toda la intención de desarmarlos por el tremendo ridiculo realizado contra Israel y la grave amenaza que son para el pais.
2 K -15

